Il Napoli sembra aver tolto dai blindatissimi un calciatore che con Luciano Spalletti ha vissuto alcune delle migliori stagioni della sua carriera. Un vero e proprio talento del calcio internazionale che lo ha dimostrato a suon di grandi prestazioni sia di contenimento che di manovra. Spalletti sarebbe decisamente contento di ritrovarlo sulla sua strada ed avere la possibilità di affidarli le chiavi del centrocampo nell'ipotetico 4-2-3-1 dei suoi sogni. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio l'andamento di questo affare e di conseguenza la possibilità che Stanislav Lobotka lasci definitivamente Napoli ed il Napoli.

La Juve ci prova con la carta Spalletti

Luciano Spalletti

C'è uno Stanislav Lobotka con Luciano Spalletti ed un altro senza quest'ultimo. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio l'offerta che i bianconeri di Torino si stanno preparando ad inviare dalle parti di Napoli per poter arrivare alla conclusione di una trattativa di primissimo livello. C'è una chiave per poter sognare la chiusura della trattativa, uno scambio con un calciatore che piace particolarmente ad un tecnico come Max Allegri. Non perdiamo un istante ed andiamo subito con i dettagli su questo possibile scambio tra calciatori.

Chi farà il percorso inverso?

ed è un profilo che arricchirebbe la difesa e la retroguardia di mister Max Allegri. Se si dovesse passare ad una valutazione economica difficilmente si potrebbe andareper le giocate di un centrocampista di questo livello. Adesso non resta che attendere e cercare di capire se effettivamente si può arrivare alladecisamente importante. Non resta che arrivare al finale e vedere se si può aggiungerein un gruppo squadra come quello bianconero.