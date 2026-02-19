La Juventus spiazza tutti: il sogno è un colpo… dal Real Madrid!

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardanti la Juventus raccontano qualcosa di davvero spettacolare

Rudiger a giugno è libero. Contratto col Real Madrid in scadenza, nessun rinnovo all’orizzonte, e una fila di pretendenti già bella lunga. In testa, manco a dirlo, ci sono i club sauditi — che sul tedesco avrebbero già messo gli occhi da tempo e i soldi, com’è loro abitudine, non li contano.

Eppure da Torino filtra qualcosa. La Juventus, secondo “Calciomercato.it”, starebbe valutando l’idea di inserirsi. E la carta che i bianconeri potrebbero giocarsi è una sola: Spalletti. Il ct azzurro, prima di diventare il commissario tecnico della nazionale, ha allenato Rudiger alla Roma. Un rapporto che evidentemente è rimasto, e che potrebbe fare la differenza nel momento in cui il difensore si siederà a ragionare sul futuro. Il problema, però, è uno e pesa come un macigno: i soldi. Al Bernabeu Rudiger porta a casa 14 milioni e mezzo a stagione. La Juventus, in questo momento, non può permettersi niente di lontanamente simile. Quindi o il giocatore decide di tagliarsi drasticamente l’ingaggio per tornare in Serie A — scelta romantica, ma non da tutti — oppure la storia finisce prima di cominciare.

L’Arabia offre probabilmente il doppio di quello che guadagna ora. La Juve gli offre meno, una città, un progetto. Dipende tutto da cosa vuole Rudiger adesso dalla sua carriera. E questa, in fondo, è una domanda a cui può rispondere solo lui.