La Juve si muove sul mercato: offerta per un attaccante

TORINO – Continua a lavorare sul mercato la Juventus, che vuole a tutti i costi mettere le mani su una nuova punta. Infatti, la squadra si trova in piena emergenza, a causa di diverse assenze, non solo sul fronte offensivo. Oltre a Paulo Dybala, infortunatosi al ginocchio nella penultima sfida di campionato contro il Sassuolo all’Allianz Stadium, altri tre titolari sono costretti ai box. Si tratta di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt, tutti e tre positivi al coronavirus e in isolamento da quasi due settimane. Per quanto riguarda il reparto avanzato, invece, la situazione è più critica, dato che al momento Andrea Pirlo ha a disposizione solamente Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Per questo motivo, il Chief Football Officer Fabio Paratici, insieme al resto della dirigenza, si è messo al lavoro per mettere le mani su un rinforzo per la squadra. Diversi nomi stanno circolando dalle parti della Continassa nelle ultime settimane, ma al momento non è stata avviata nessuna trattativa. Nelle ultime ore, però, sono arrivati degli aggiornamenti importanti riguardo al mercato bianconero, che parlano di possibili movimenti della Vecchia Signora. Infatti, ci sarebbe stata l’offerta per un attaccante.

Si tratta del centravanti polacco Krzysztof Piątek, ex Milan e Genoa, attualmente di proprietà dell’Hertha Berlino. In questa stagione, fino ad ora, ha totalizzato 14 presenze e 4 gol in Bundesliga, non un bottino molto grande. Tuttavia, il giocatore conosce molto bene la Serie A e potrebbe essere il profilo giusto richiesto da Pirlo per rinforzare la squadra. Infatti, Piątek abbina la qualità e il senso del gol alla sua esperienza, oltre al fatto che ha comunque una giovane età, ossia 25 anni. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui la Juventus sarebbe pronta ad offrire al club tedesco il cartellino di Federico Bernardeschi. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti, su quello che potrebbe essere il colpo d’attacco per il mercato della Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<