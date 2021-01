Calciomercato Juventus, salta Scamacca? Ci sono altri due nomi caldi

TORINO – La vittoria della Juventus in Supercoppa contro il Napoli ha riportato entusiasmo in casa bianconera. Ci voleva un successo del genere per riprendersi in fretta dalla batosta di San Siro, con Pirlo che si porta a casa il primo trofeo da allenatore. Tutto molto bello, ma ora è arrivato il momento anche di dare una svolta concreta al calciomercato della Juve, che aspetta sempre un nuovo attaccante da affiancare a CR7, Morata e Dybala. Da giorni vi stiamo parlando della trattativa per Gianluca Scamacca, che sembrava poter subire un’accelerata in queste ore con un contatto diretto tra Juventus e Sassuolo proprio in occasione della Supercoppa disputata a Reggio Emilia. Accelerata che però non pare essere arrivata.

Il preferito di Pirlo

Stando a quanto riferito da Sky Sport infatti, non ci sarebbe stato questo decisivo contatto tra i due club. La Juve starebbe prendendo tempo per ragionare sul da farsi. In effetti per liberare Scamacca il Sassuolo chiede parecchi soldi per l’obbligo di riscatto e la dirigenza bianconera vuole valutare se sia il caso di affondare il colpo o virare su altri obiettivi. Spazio dunque anche ad altre alternative di lusso. Secondo il Corriere dello Sport, il preferito di Pirlo sarebbe Olivier Giroud, centravanti di fisico ed esperienza internazionale di proprietà del Chelsea. Un elemento pronto subito e che potrebbe dare immediatamente un contributo importante alla squadra. Anche alla Juve piacerebbe un profilo del genere, ma solo se costituisse un affare a breve termine (per soli sei mesi) e praticamente a costo zero. Il Chelsea invece richiederebbe un indennizzo e il centravanti francese vorrebbe un contratto di almeno un anno e mezzo. Altre valutazioni in corso.

Ritorno di fiamma

Tra le alternative ancora in piedi ci sarebbe poi anche Fernando Llorente. Lo spagnolo sarebbe prontissimo a lasciare il Napoli per tornare a Torino. Ha le caratteristiche tecniche e fisiche ricercate dalla Juve e in più conosce benissimo Pirlo e tutto l’ambiente bianconero. Dettaglio non da sottovalutare soprattutto per un acquisto da inserire a stagione in corso. Paolo Paganini, noto esperto di calciomercato, ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Per Scamacca sembra che siano nati alcuni problemi legati alla valutazione del giocatore. Per questo come vice-Morata ci sarebbe un ritorno di fiamma della Juventus per Fernando Llorente, un giocatore che Pirlo conosce bene”. E non è ancora tutto. Come detto infatti, le alternative non mancano e sulla lista della spesa di Paratici sono finiti anche tantissimi altri nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<