La Juve mette gli occhi su un’altra giovane promessa, ma occhio allo United

TORINO – Il calciomercato della Juventus sta entrando sempre di più nel vivo in queste ore. La società bianconera sta lavorando senza sosta per regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi che vadano a completare la rosa. In particolare, l’obiettivo di Fabio Paratici e del resto della dirigenza sembra quello di prendere un altro attaccante, visti i gravi problemi che stanno sorgendo nel reparto avanzato della Juve. Infatti, Paulo Dybala ha subito un infortunio al ginocchio nell’ultima partita di campionato contro il Sassuolo: dovrà stare fuori per almeno una ventina di giorni. Inoltre, neanche Alvaro Morata è al top della forma, dato che è appena rientrato da un altro infortunio. Con l’unico Cristiano Ronaldo pienamente disponibile, dunque, urge una quarta punta per completare il pacchetto offensivo.

Mentre si continuano a valutare i diversi profili per rinforzare l’attacco, però, la Juventus sta lavorando anche per rinforzare la squadra in prospettiva. Proprio ieri, infatti, ha svolto le visite mediche al J Medical Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001. Il giocatore, preso dal Genoa, rimarrà in rossoblù per altri 18 mesi, in cui continuerà la sua crescita prima di tornare a Torino e vestire la maglia bianconera. Inoltre, nelle ultime ore è arrivata la notizia di un’altra possibile trattativa per la Vecchia Signora, sempre sulla linea verde.

Secondo quanto riportato dal portale Defensa Central, la Juve avrebbe messo gli occhi su un’altra giovane promessa del calcio europeo. Si tratta di Yusuf Demir, attaccante austriaco di origine turca classe 2003. Di proprietà del Rapid Vienna, il giovane è una punta agile e veloce, che può essere schierata come falso nueve o a sostegno del centravanti. Tuttavia, su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Manchester United, che potrebbe ostacolare i piani dei bianconeri. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<