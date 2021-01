Calciomercato Juventus, Locatelli e non solo: possibile doppio colpo!

TORINO – Grandi manovre di calciomercato in casa Juventus, sia per l’immediato che in prospettiva futura. Già perché, se da una parte Pirlo ha bisogno di una prima punta subito, dall’altra la dirigenza bianconera continua a portare avanti il famoso progetto giovani. Inaugurato questa estate con l’arrivo dei vari Chiesa, McKennie, Arthur e Kulusevski, questo progetto sta proseguendo anche in questa sessione invernale di mercato con i colpi Rovella, Dabo e Reynolds. E non è ancora finita qua. I fari bianconeri infatti sono puntati anche su molti altri gioielli, soprattutto italiani ma non solo.

Tra i migliori talenti nostrani che stanno esplodendo a grandi livelli c’è senza ombra di dubbio Manuel Locatelli. Un giocatore che piace eccome in casa Juve, sia a Pirlo che a Paratici. Il dirigente infatti ha tentato già più di qualche approccio con il Sassuolo nei mesi scorsi e in queste ore sono arrivate ulteriori novità. Stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale infatti, Locatelli avrebbe già detto di sì alla corte della Vecchia Signora, rifiutando quella del Manchester City. Il giornalista aggiunge poi che il trasferimento del centrocampista classe ’98 a Torino sarebbe solo questione di tempo e si concretizzerà la prossima estate. L’unica condizione necessaria per chiudere l’affare sarebbe una cessione da 40 milioni da parte della Juve per finanziare il colpo Locatelli. Ma ci sarebbe anche un secondo giocatore che Paratici avrebbe già bloccato per il futuro.

Forte degli ottimi rapporti con il Sassuolo infatti, la Juventus avrebbe in mente di portare alla Continassa anche Junior Hamed Traoré. Il 20enne ivoriano era stato già acquistato dalla Juve dall'Empoli e ora è in prestito proprio al Sassuolo, che a fine stagione eserciterà l'obbligo di riscatto già fissato a 16 milioni di euro. Come riporta IlBianconero.com però, Paratici avrebbe già trovato l'accordo con il Sassuolo per riportare Traoré a Torino. Un intreccio di mercato molto interessante, staremo a vedere come evolveranno le cose.