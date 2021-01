La Juve e il mercato: passi avanti per un attaccante

TORINO – Questa sera la Juventus avrà una partita fondamentale: al Mapei Stadium di Reggio Emilia, infatti, andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana tra i bianconeri e il Napoli. Oggi, dunque, verrà assegnato il primo trofeo stagionale e la Vecchia Signora avrà la possibilità di riscattare la brutta sconfitta rimediata nello scontro diretto contro l’Inter di Antonio Conte nell’ultima di campionato. La Juve, infatti, ha arrestato contro i nerazzurri la striscia di vittorie consecutive che l’avevano rilanciata in ottica Scudetto. Anche la sua rincorsa la Milan capolista, dunque, subisce una battuta d’arresto. Questa sera, però, la Play Station 5 SuperCup potrebbe dare una nuova svolta alla stagione bianconera.

Nel frattempo, comunque, la società continua a lavorare senza sosta sul mercato, per cercare di rinforzare la squadra. Il Chief Football Officer Fabio Paratici, pertanto, è alla ricerca di nuovi profili che possano aiutare la rosa di Andrea Pirlo. In particolare, il club è alla ricerca di una nuova punta, vista l’emergenza che sta vivendo sul fronte offensivo, in cui sono rimasti disponibili solamente Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Con l’infortunio di Dybala, infatti, il portoghese e lo spagnolo stanno facendo gli straordinari lì davanti e hanno bisogno di un aiuto. Nelle ultime ore, però, ci sarebbero stati dei passi in avanti per un attaccante.

Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, giovane centravanti classe 1999. A riportare la notizia è calciomercato.com, secondo cui la Juventus avrebbe avviato la trattativa con il Sassuolo per portarlo a Torino. Il giocatore, attualmente in prestito al Genoa, è valutato dalla società emiliana intorno ai 20 milioni di euro: pertanto, i neroverdi sarebbero disposti a farlo partire in direzione Juve solamente per un prestito con obbligo di riscatto a quelle cifre. Nelle prossime ore si attendono novità. La Vecchia Signora, comunque, ha puntato il mirino su Gianluca Scamacca. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<