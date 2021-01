La Juve e il mercato: occhi in Germania per due possibili colpi

TORINO – Continua a lavorare senza sosta in questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus, che è ancora a caccia del primo colpo. Molti sono i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa e molti sono gli obiettivi finiti sul taccuino di Fabio Paratici. In queste ore si sta parlando molto di Edin Dzeko e di Gianluca Scamacca, possibili rinforzi della Vecchia Signora in attacco. Infatti, il reparto avanzato della squadra di Andrea Pirlo si trova in una vera e propria emergenza, a causa dell’infortunio di Paulo Dybala: al momento, gli unici due disponibili sono Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata. Per questo, il club bianconero si è messo al lavoro per l’acquistodi una punta ed ha individuato nei giocatori di Roma e Genoa i due possibili prescelti. Tuttavia, i loro non sono i soli nomi che stanno rimbalzando in queste ore.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juve avrebbe puntato gli occhi in Germania per due possibili colpi. Entrambi i giocatori finiti nel mirino di Paratici giocano nel Bayern Monaco e l’asse tra i bianconeri e i bavaresi, negli ultimi anni, si è fatto molto proficuo. Il primo nome è quello di Joshua Zirkee, centravanti olandese classe 2001, che ancora non ha trovato molto spazio tra i biancorossi, complice la presenza di un certo Robert Lewandowski. Fisico possente e grande velocità, per caratteristiche ricorda molto Romelu Lukaku. Il secondo nome, invece, è quello di un centrocampista e si tratta del francese Corentin Tolisso. Classe 1994, il Bayern lo ha acquistato dal Lione nel 2017, strappandolo proprio alla Juventus. Tuttavia, in Germania non ha ancora convinto come ci si aspettava. Questi colpi, comunque, al momento sembrano piuttosto proibitivi. In ogni modo, la Vecchia Signora proverà a lavorare almeno per tentare di metterli a segno in estate. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<