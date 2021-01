La Juve continua a trattare per un attaccante: il prezzo è stellare

TORINO – Un’altra vittoria importantissima per la Juventus di Andrea Pirlo, che batte 2-0 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La sfida dell’Allianz Stadium, valevole per l’ultima giornata del girone di ritorno, permette alla Vecchia Signora di conquistare tre punti fondamentali. Adesso, infatti, i bianconeri sono a -7 dal Milan capolista e a -5 dall’Inter seconda; tuttavia, hanno ancora una partita da recuperare contro il Napoli. Nella settimana della vittoria della Supercoppa Italiana, dunque, la Vecchia Signora si rilancia pienamente anche per lo Scudetto. Mercoledì ci saranno i quarti di finale della Coppa Italia e, nel fine settimana, si riparte di nuovo con la volata in campionato.

Con tutti questi impegni, però, la rosa della Juve potrebbe trovarsi in grave difficoltà, specialmente nel reparto avanzato. Infatti, al momento ci sono solamente Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata a disposizione del tecnico. Paulo Dybala è ancora ai box per l’infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo e, di conseguenza, il portoghese e lo spagnolo sono costretti agli straordinari. Pertanto, il Chief Football Officer Fabio Paratici è al lavoro per cercare un rinforzo adeguato lì davanti e regalare a Pirlo una quarta punta. Molti sono i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa e, secondo quanto riportato da TuttoSport, in queste ore si continua a trattare per un attaccante.

Si tratta del centravanti classe 1999 Gianluca Scamacca. Di proprietà del Sassuolo, il giovane si trova in prestito al Genoa, dove si sta mettendo in mostra in questa prima metà della stagione. Grande potenza fisica e buon senso del gol, Scamacca potrebbe essere il rinforzo giusto per la Vecchia Signora, che, tuttavia, sta ancora tentennando. Infatti, il prezzo fissato dal club emiliano è stellare: circa 25 milioni per prendere il giocatore, cifra che la Juve non può permettersi di spendere. Nelle prossime ore, dunque, si attendono aggiornamenti sulla situazione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<