Calciomercato Juventus, è fatta: arriva Aké! E spunta un’idea da 50 milioni

TORINO – Mentre ci avviciniamo sempre di più al gong finale di questa sessione invernale di calciomercato, arrivano news interessanti in casa Juventus. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione sulle ultime notizie che stanno circolando in orbita bianconera. In uscita non si registrano novità rilevanti, mentre per quanto riguarda il mercato in entrata la priorità resta sempre la quarta punta. Lo ha confermato anche il massimo esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “La Juve cerca un giocatore alla Scamacca per completare l’attacco. Paratici ha già avviato i contatti con il Sassuolo, ma chiuderà solo a determinate condizioni. La Juventus non vuole impegnarsi per il futuro, vuole solo un giocatore da prendere per questi sei mesi. Non credo in Dzeko, non abbiamo avuto segnali in questo senso“. Occhio però, perché intanto i bianconeri si stanno muovendo anche su altri fronti.

Colpo Aké: ecco chi è

La Vecchia Signora infatti avrebbe ormai chiuso per uno scambio con il Marsiglia. Come riportato da TMW, Franco Tongya volerà in Francia a titolo definitivo. In cambio, la Juve accoglierà a Torino il francese Marley Aké, esterno offensivo classe 2001 di cui in patria si parla un gran bene. Tanto che Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, lo ha già lanciato in prima squadra fin dalla scorsa stagione. Per Aké già 26 presenze tra i “grandi”, comprese anche 4 apparizioni in Champions League. Niente male per un ragazzo che ha appena compiuto 20 anni. Parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli della trattativa, poi Aké sarà un nuovo giocatore bianconero. Tra le ultime notizie poi, c’è n’è anche una a sorpresa che parla di un nome nuovo accostato alla Juve da ben 50 milioni di euro.

La sorpresa da 50 milioni

Stavolta, fari puntati in Spagna. In particolare in casa Villarreal, dove sta esplodendo un prospetto da tenere seriamente d’occhio. Stiamo parlando del difensore spagnolo di 24 anni Pau Torres, diventato a suon di prestazioni di alto livello una delle migliori scoperte della Liga degli ultimi tempi. Le sue qualità sono state già notate de diversi top club europei come il Bayern Monaco, il Barcellona, il Manchester United e il Real Mdrid ma, stando a quanto riferisce Sport1, in fila per Torres ci sarebbe appunto anche la Juventus. Fisico imponente e di piede mancino, potrebbe essere il giocatore perfetto per raccogliere l’eredità di Chiellini in bianconero. La sua valutazione ovviamente è già molto alta: secondo Transfermarkt, il valore di Pau Torres tocca i 50 milioni di euro. Pista da seguire soprattutto in vista della prossima estate. Tornando invece all’attuale calciomercato di gennaio, l’obiettivo è chiarissimo: un centravanti. Ecco perché Fabio Paratici starebbe valutando tante possibili alternative per il colpo in attacco. Noi ne abbiamo individuate ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<