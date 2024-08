Mercato Juve | Di Marzio: “Kalulu ok! Su Koopmeiners invece…”

Il noto giornalista di Sky Sport ha fatto il punto della situazione su quello che potrebbe succedere sul calciomercato della Juventus

Thiago Motta strapazza il Como mentre il calciomercato della Juventus continua ad essere operativo fuori dal rettangolo di gioco. L’idea del tecnico bianconero è chiara e l’ha confessata ai microfoni dei giornalisti: “Sul mercato stiamo cercando di rinforzare seriamente la squadra“. Quel seriamente fa tutta la differenza del mondo. Alla Juve non si stanno provando a comprare delle figurine. Anzi. In casa bianconera c’è tutta la volontà di provare a rendere la rosa a disposizione del tecnico bianconero davvero profonda e davvero qualitativa. A fare il punto della situazione su tutto quello che sta succedendo ci ha pensato il Gianluca Di Marzio e queste sono le sue parole.

Juventus, calciomercato acceso: Koopmeiners a Kalulu

Iniziamo come prima cosa parlando di Kalulu. Secondo Di Marzio, la Juventus ha sbloccato l’operazione. Il giocatore ha dato il benestare al trasferimento a Torino. Il giocatore arriverà dal Milan per 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 più una percentuale sulla rivendita futura. Giuntoli ha lavorato moltissimo negli ultimi 10 giorni ed il risultato è stato chiaro: l’operazione è praticamente fatta. E su Koopmeiners? Di Marzio ha fatto il punto anche sulla sua situazione.

Durante calciomercato l’originale, in diretta su Sky, Di Marzio ha svelato la situazione su Koopmeiners e ha fatto il punto su tutto: “La partita per il giocatore nerazzurro è ancora apertissima, ve lo dico. E’ vero che l’Atalanta vorrebbe resistere ma io credo che alla lunga potrebbe accettare e vedremo poi a quali condizioni, eventualmente. La Juventus ha già superato quota 50 milioni di euro della parte fissa, più bonus. Per distinguere le situazioni: a Lookman Gasperini ha chiesto se se la sentiva di giocare, vista la possibilità del PSG. Mentre Koopmeiners ha già mandato 3 certificati medici…“. Insomma, la situazione è molto chiara. Kalulu è un colpo chiuso, Koopmeiners quasi. Ma alla lunga, arriverà pure lui. E sempre parlando di Juve, attenzione: Giuntoli avrebbe preso un’altra decisione pesante (molto) in vista di questo finale di mercato <<<