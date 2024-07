Calciomercato Juve | Ci sono novità pesantissime su Koopmeiners

La Juventus sta lavorando in maniera importante in sede di calciomercato: le ultime novità su Koopmeiners parlano chiaro

La Juventus fa sul serio e per certi versi sembra mettere il turbo per quanto riguarda il calciomercato. Le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto raccontano molto chiaramente come Giuntoli non si voglia fermare a quanto già fatto e uno dei nomi in cima alla lista del dirigente bianconero era e resta quello di Koopmeiners. Non è una novità. Ma una volontà assoluta da parte della dirigenza della Juventus di provare a costruire una formazione che possa essere completa su tutti i fronti senza lasciare spazio agli alibi. E allora, ecco l’affondo su Koopmeiners, appunto. Sul quale in queste ore sono arrivate novità niente male.

Koopmeiners-Juventus: grosse notizie in arrivo

Secondo quanto viene riportato da Sportmediaset, infatti, la Juventus avrebbe deciso di provare ad aumentare l’offerta all’Atalanta per Koop portandola a 50 milioni di euro. Avete capito bene. La mossa di Giuntoli, da quanto risulta, potrebbe avere esito positivo. Tutto lascia pensare che adesso l’Atalanta debba mollare la presa. Lasciando partire un calciatore che – secondo qualcuno – nel 2021 aveva sottoscritto un patto morale con il club per cui di fronte ad una grossa offerta di una grande squadra, non ci sarebbero stati impendimenti alla sua cessione. La palla adesso passerà di nuovo alla Dea. Le possibilità che l’affare vada in porto, però, aumentano. E sempre parlando di Juventus e di mercato, attenzione: poco fa è arrivata un’altra notizia clamorosa <<<