Koopmeiners alla Juve non basta! News clamorosa su Chiesa | Mercato

Dal passaggio di Koopmeiners alla Juventus alle prossime mosse di calciomercato: ci sono novità pesanti, parla Di Marzio

Il calciomercato della Juventus sembra avere qualche ultima grossa sorpresa da riservare a tutti i tifosi bianconeri. Il capitolo più importante è ovviamente quello che ci porta a Koopmeiners che non è ancora un giocatore Juventino, nonostante il lungo inseguimento fatto da Giuntoli. Ma come stanno davvero le cose? Il calciatore della Dea ha le idee molto chiare su quello che vuole fare. E non si tratta in alcun modo della possibilità di essere re-integrato all’interno della rosa nerazzurra, come qualcuno va dicendo (sbagliando). Il punto fondamentale della questione, in realtà è un altro.

Calciomercato, la Juve tra Koopmeiners e Chiesa: le ultime

L’Atalanta non sembra in alcun modo pronta a lasciarlo partire, senza prima aver preso un sostituto. Da quanto ci risulta, comunque, il finale di questa storia di mercato è già praticamente scritto. Alla fine Koopmeiners arriverà alla Juventus e nelle casse della Dea andranno quasi 60 milioni di euro. Il resto – vedrete – sono chiacchiere. E tali resteranno anche in futuro. La volontà di Koop è troppo chiara per essere ignorata e i soldi messi sul tavolo da parte di Giuntoli, sono quelli che servono perché l’affare vada in porto. Non credete, dunque, a chi racconta il contrario. Grosse novità, però, arrivano anche sulla questione Chiesa.

In queste ore stanno circolando diverse voci ma la più clamorosa è senza dubbio quella riportata da Gianluca Di Marzio. Da quanto viene riportato, si sarebbe ri-acceso l’asse Juventus-Chelsea. Sarebbe stato provato uno scambio con Sterling, non andato a buon fine. Ma ora i Blues sarebbero pronti a tornare alla carica. Nel giorno di ferragosto, i due club hanno parlato e hanno valutato seriamente l’ipotesi di una cessione di Chiesa in Premier League. Il piano del Chelsea sarebbe quella di piazzare prima Sterling e poi, di affondare il colpo su Chiesa. Una buona notizia per la Juve, che non vuole in alcun modo re-integrare il calciatore né tantomeno perderlo a zero. In tutto questo, da qualche ora sta circolando una voce semplicemente folle rispetto al mercato della Juventus <<<