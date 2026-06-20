Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta provando a riaprire i dialoghi con Dusan Vlahovic. Il club bianconero, avrebbe presentato infatti un’ultima proposta di rinnovo al centravanti serbo. Una decisione avallata anche da mister Spalletti, il tecnico toscano considera l’attaccante un elemento fondamentale della rosa e vorrebbe averlo a disposizione anche per la prossima stagione.

I dettagli della proposta

L’offerta prevede un rinnovo di un anno, con scadenza spostata al 2028, a fronte di un adeguamento dell’ingaggio: stipendio fisso da 6 milioni di euro netti a stagione, con la possibilità di arrivare a 8 milioni attraverso bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League e al percorso della squadra in Europa League.

Una soluzione su cui il padre agente di Vlahovic e lo stesso giocatore starebbero riflettendo. Al momento infatti, sull’attaccante non si sarebbero mossi top club e le uniche richieste concrete sarebbero arrivate dalla Turchia. Questo scenario potrebbe favorire una permanenza a Torino, soprattutto se il giocatore dovesse ritenere la proposta bianconera la soluzione migliore per rilanciare la propria carriera.

Adesso la decisione spetta al giocatore e al padre Milos, che ne cura gli interessi. La Juventus ha scoperto le carte: il verdetto è atteso a breve e sarà determinante per il futuro del club e del suo reparto offensivo.