Calciomercato Juventus / Elkann spiazza tutti: “Ecco chi vuole comprare”

Rivoluzione alle porte in casa Juventus in vista della prossima stagione. Tra scelte societarie e necessità evidenti la dirigenza sarà chiamata a prendere delle scelte ben chiare per rivoluzionare la rosa di Allegri. L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un nuovo ciclo vincente, a prescindere dalla giustizia ma soprattutto a qualsiasi costo. E, in questo senso, arrivano notizie che non faranno di certo piacere a tutti i tifosi.