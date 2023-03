Sotto sotto, la Juventus sta lavorando al gran colpo di mercato

Lavora per costruire il futuro la Juventus. Mentre le vicende fuori dal campo continuano a riempire le pagine dei giornali, la dirigenza va avanti nel segno della fiducia che tutto si risolva per il meglio. Allegri e i suoi ragazzi preparano intanto un rush final di stagione che potrebbe regalare diverse soddisfazioni: dalla corsa in Europa League alla rincorsa ai posti in Champions nonostante la penalizzazione. In tutto ciò però, come detto, la dirigenza progetta il futuro e, allora, occhio alle ultime notizie.