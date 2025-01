Scambio Vlahovic-Zirkzee, la Juventus ha deciso | Mercato

La Juventus avrebbe le idee molto chiare rispetto alle prossime mosse da portare a termine sul fronte legato al calciomercato

Calciomercato Juventus, novità importanti su Vlahovic e Zirkzee

Sono giorni importanti in casa Juventus. Si sta lavorando per provare a mettere ordine in sede di calciomercato, immaginando chi potrà far parte della rosa del futuro e chi, invece, no. Ecco il motivo per cui uno dei nomi più in vista in questo senso è quello di Vlahovic. Il giocatore bianconero sembra destinato all’addio. Perché non sta rendendo, perché il rinnovo è lontano. E allora, ecco l’ultima voce: uno scambio con Zirkzee. In questo senso arrivano novità decisive: la Juventus avrebbe già deciso.

All’idea di questa proposta, infatti, la Juventus avrebbe deciso neanche di rispondere. “I bianconeri ci ridono su”, scrive TuttoJuve. Dunque, l’affare non si farà. In alcun modo. Ma l’addio di Vlahovic resta comunque nell’aria. Così come l’interesse da parte della Juventus per Zirkzee. Ma non in questa formula. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe deciso qualcosa di importante in relazione alle cessioni <<<