Calciomercato, Juventus vicinissima al primo colpo: “Ci siamo”

In casa Juventus si sta lavorando per trovare la quadra su diverse questioni legate al calciomercato dei bianconeri: le ultime news

Calciomercato Juventus, ci sono novità sul primo colpo da chiudere

La Juventus è all’opera su mille fronti diversi. Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti da più di una settimana e adesso serve qualcosa di importante. Lo diciamo perché Giuntoli sa bene che le questioni in ballo sono diverse. E allo stesso tempo è anche consapevole dal fatto che il tempo a sua disposizione non è moltissimo. Ecco la ragione per cui bisognerà dare delle priorità: attaccante o difensore? Entrambe. Arriveranno rinforzi sia dietro… che davanti. E allo stesso tempo possiamo tranquillamente dire che le idee della dirigenza sarebbero anche abbastanza chiare rispetto ai nomi. Chi sono i calciatori che potrebbero far parte della rosa a disposizione di Thiago Motta? Noi abbiamo indagato e secondo le ultime voci, un colpo, sarebbe praticamente ad un passo.

Sportmediaset non ha dubbi: il difensore del Barcellona, Ronald Araujo, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Il calciatore avrebbe infatti accettato la proposta da parte della Vecchia Signora per un trasferimento a Torino. Mancano ancora dei dettagli importanti, su questo non ci piove, ma possiamo tranquillamente dire che Araujo è adesso molto più vicino rispetto ad Antonio Silva. Di cui comunque si parlerà da qui a brevissimo. Quello che succederà, come sempre, lo staremo a vedere. Ma il primo colpo della Juventus sarebbe oramai vicino. In tutto questo, attenzione ad Alfredo Pedullà. Il noto esperto di calciomercato ha dato un aggiornamento pesantissimo su Vlahovic <<<