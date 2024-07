Calciomercato Juve | Vice-Vlahovic: è deciso! In attacco arriverà…

Tra le indiscrezioni che abbiamo raccolto in questi giorni sul mercato della Juventus ci sono anche le voci sull'attacco

Juventus sul mercato: oltre a Koopmeiners serve un vice-Dusan

La Juventus sta valutando diverse operazioni in sede di calciomercato. ci sono voci pesanti rispetto a quello che potrebbe succedere a centrocampo con Koopmeiners che in un modo o nell’altro, alla fine, arriverà. Lo abbiamo detto questa mattina, in un nostro articolo. Dove però vi ricordavamo anche che Giuntoli non è fossilizzato su quell’operazione e che – anzi – sta valutando anche la possibilità di rinforzare la rosa in altre zone del campo. Su questo, non ci piove. E se l’ambizione di costruire qualcosa di grosso esiste – e come – tutti devono sapere che non può sicuramente bastare un grande colpo a centrocampo per sistemare ciò che c’è da sistemare. Ragione per cui, come abbiamo spesso detto, tra le idee della Juve c’è anche quella di andare a rinforzare l’attacco. Ed è in questo senso che si sta lavorando in maniera sicuramente importante.

La Juventus sa bene che servirà un vice-Vlahovic che possa aiutare Dusan durante tutto il corso della stagione. Serve un calciatore che sappia stare in panchina senza creare problemi (siamo alla Juventus) ma che allo stesso tempo abbia le qualità di cambiare le partite, entrando – appunto – a match in corso. Al momento, la Juventus avrebbe individuato due nomi su cui lavorare.

Il primo è senza dubbio quello di Raspadori. Il giocatore del Napoli avrebbe infatti il gradimento di Thiago Motta ma secondo le nostre indiscrezioni per Antonio Conte sarebbe attualmente incedibile. Per questo lo stesso Motta avrebbe indicato il nome di Retegui con cui la trattativa potrebbe essere invece più semplice. Al momento, questi sarebbero i due nomi che la Juventus sta valutando. Per questo, da qui al prossimo futuro, non resta altro da fare che attendere. Uno dei due – salvo sorprese – arriverà in bianconero. E sempre parlando di Juventus, occhi aperti: sta circolando una voce importante su un altro nome <<<