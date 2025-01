Calciomercato Juventus | Terremoto Vlahovic: colpo di scena poco fa

Aggiornamenti pesanti in casa Juventus in relazione al calciomercato e a Dusan Vlahovic. Ecco le ultime novità sul futuro

Vlahovic, la Juventus e quale futuro? Le ultime di calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato e sembra avere tutta l’intenzione di provare a costruire qualcosa di importante sin da subito, dal mese di gennaio. Ecco la ragione per cui Giuntoli sta lavorando con grande impegno per tentare di cogliere le occasioni che si presenteranno. In questo senso possiamo tranquillamente dire che ci sono, prima di ogni cosa, delle problematiche che andranno risolte. La prima riguarda il progetto: chi può ancora far parte della Juventus? Con chi si potrà ancora costruire qualcosa per il futuro? Ecco, un nome in ballo in tal senso è quello di Dusan Vlahovic.

L’attaccante Serbo è al centro delle notizie e delle indiscrezioni: secondo le ultimissime novità, l’Arsenal – che ha perso Gabriel Jesus per infortunio – potrebbe mettere sul tavolo una grossa offerta per convincere la Juventus a cedere il ragazzo. Stiamo parlando al momento di sole chiacchiere ma il fatto che difficilmente arriverà il rinnovo, pone Dusan nella posizione di poter essere ceduto. Semmai se ne presenterà l’opportunità. Ecco la ragione per cui c’è tensione: un suo addio a gennaio, sarebbe clamoroso. E potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto. Con la Juventus che a quel punto andrebbe alla ricerca non di uno, ma di due colpi in attacco. Detto ciò, nei piani di Giuntoli c’è qualcosa di assolutamente grande: ecco di cosa stiamo parlando <<<