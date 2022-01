Calciomercato Juventus, Sky conferma tutto: “La trattativa sta per iniziare”

1 di 2

Il calciomercato di gennaio sta entrando sempre più nel vivo e la Juventus continua a lavorare sotto traccia in diverse direzioni. In primis, le uscite: bisogna cedere qualcuno per far spazio in rosa e a bilancio ai possibili nuovi arrivi. Da questo punto di vista, il centrocampo risulta essere il reparto con più "cedibili".

Se dovesse partire qualche elemento della mediana (uno o due tra Ramsey, Rabiot, McKennie e Arthur), allora la Juve si proietterà sul mercato alla ricerca anche di un nuovo centrocampista. Fino a quel momento però, la priorità rimane l'attacco. La questione Morata è al momento congelata e in stand-by. Il Barcellona continua ad insistere e spinge per portarlo in catalogna, la Juventus spera invece di trattenerlo almeno fino al termine stagione.

Nel frattempo però la Vecchia Signora si muove anche per rinforzare il proprio reparto offensivo. E secondo Sky Sport, la Juve sarebbe pronta ad accelerare sul serio per uno dei suoi più grandi obiettivi di calciomercato per l'attacco <<<