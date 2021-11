Calciomercato Juventus, Sky conferma tutto: “A gennaio l’offerta”

La Juventus deve colmare le tantissime lacune emerse in questo inizio di stagione. Prestazioni e risultati della squadra in campionato costringono la dirigenza a intervenire urgentemente sul mercato.

È probabile che la Juve sarà uno dei club più attivi durante la sessione di gennaio, che dovrebbe portare rinforzi a Max Allegri. Ma pure qualche cessione, necessaria per intervenire come si deve in entrata.