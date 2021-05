Calciomercato Juventus – Contatti avviati: si può chiudere a breve!

Tutto si deciderà all'ultima giornata. La Juventus, il Napoli e il Diavolo si giocheranno due posti nella prossima Champions fino al novantesimo della 38°. I rossoneri si sono praticamente suicidati contro il Cagliari. Lo 0 a 0 casalingo con i sardi tiene in piena corsa la Vecchia Signora che domenica farà visita al Bologna, mentre i meneghini andranno a Bergamo con l'Atalanta, già certa di un posto Champions. La stagione bianconera non potrà in ogni caso considerarsi esaltante, ma il valore di alcuni giocatori della rosa resta comunque molto alto. Ecco perché non meraviglia che tanti top club europei bussino alle porte della Juve per acquistare i profili migliori dei piemontesi. In tal senso, Diego Pablo Simeone avrebbe richiesto espressamente un calciatore juventino per il prossimo anno<<<