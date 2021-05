Calciomercato Juventus, grosso addio a sorpresa: “Trattativa avviata”

TORINO - A prescindere da come andrà a finire questa travagliata stagione, non c'è dubbio che l'annata bianconera sia da cancellare. Anche in caso di qualificazione in extremis in Champions League infatti, non si potrà chiudere gli occhi di fronte alle tantissime difficoltà che la Juventus ha incontrato durante l'anno. Durante il calciomercato estivo dunque, dovranno essere fatte parecchie valutazioni. A partire dalla dirigenza, fino ad arrivare ad allenatore e giocatori: nessuno è escluso. Ed è proprio un calciatore bianconero che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lasciare a sorpresa la Vecchia Signora.