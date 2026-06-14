La nuova Juventus di Giovanni Carnevali deve prima vendere e poi comprare. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, la priorità della dirigenza bianconera è quella di fare cassa e generare almeno 50 milioni di euro entro la fine del mese. L'obiettivo è alleggerire il bilancio e creare le condizioni per finanziare i prossimi colpi richiesti da Luciano Spalletti. Prima degli acquisti, dunque, sarà necessario lavorare sul fronte uscite.

Cambiaso-Frattesi e altri nomi sul tavolo

Tra i nomi più caldi in ottica cessione c'è Andrea Cambiaso. L'esterno italiano continua ad avere estimatori sia in Italia che all'estero e la Juventus sarebbe pronta ad ascoltare offerte importanti. L'Inter osserva con attenzione la situazione. I nerazzurri apprezzano il giocatore da tempo e potrebbero provare a inserirsi qualora si aprissero margini concreti per una trattativa. La valutazione bianconera resta elevata: servono almeno 40 milioni di euro. L'eventuale dialogo tra Juventus e Inter potrebbe coinvolgere anche Davide Frattesi, profilo particolarmente gradito a Spalletti. Il centrocampista piace da anni al tecnico toscano e rappresenta uno degli obiettivi per rinforzare la mediana. Restano inoltre da monitorare altri possibili intrecci di mercato tra i due club, anche se al momento non esistono trattative avanzate.

Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Miretti in uscita

Un'altra cessione che la Juventus considera fondamentale è quella di Nico Gonzalez. I bianconeri continuano a dialogare con l'Atletico Madrid e puntano a incassare oltre 25 milioni di euro dalla sua partenza. L'operazione potrebbe anche favorire i contatti con il club spagnolo per Alexander Sorloth, uno dei principali obiettivi individuati per l'attacco. Anche Douglas Luiz resta tra i giocatori con la valigia pronta. Dopo una stagione deludente, la Juventus spera di ricevere offerte importanti dalla Premier League, campionato che continua a seguire il brasiliano. Attenzione anche a Fabio Miretti, reduce da una buona stagione e valutato circa 15 milioni di euro. Il centrocampista potrebbe rappresentare una soluzione utile per generare liquidità senza sacrificare uno dei big della rosa.

Il nodo Arthur

Tra i dossier più complicati rimane quello di Arthur Melo. Il brasiliano è rientrato dal prestito e continua a essere fuori dal progetto tecnico. La Juventus sta cercando una soluzione definitiva, ma trovare un club disposto a soddisfare le richieste economiche bianconere non è semplice. Carnevali dovrà affrontare anche questo caso nelle prossime settimane.

Prima le cessioni, poi il mercato

La strategia è chiara: prima sistemare i conti, poi affondare sui grandi obiettivi. Dibu Martinez, Sorloth, Lucumí e gli altri nomi sulla lista restano nel mirino, ma molto dipenderà dalla capacità della Juventus di monetizzare dalle uscite. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali sacrifici verranno fatti e quale volto avrà la Juventus del nuovo corso targato Carnevali e Spalletti.