Tornato in bianconero, dopo l’esperienza in Brasile con la maglia del Gremio, Arthur Melo si prepara a vivere l’ennesima esperienza lontana da Torino. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani tattici della Juventus e, per tale motivo si cercherà una nuova sistemazione per il classe 1996.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il regista sarebbe finito nel mirino del Besiktas. La squadra turca, che nei giorni scorsi ha ufficializzato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, vorrebbe regalare al mister subito un innesto di qualità per rinforzare il centrocampo.

Il tecnico, conosce alla perfezione le caratteristiche del brasiliano e ne apprezza da sempre le doti di gestione del pallone, avendolo già avuto a disposizione e valorizzato durante la comune esperienza alla Fiorentina.

Per la Vecchia Signora, un’eventuale cessione di Arthur rappresenterebbe un’ottima opportunità per alleggerire il monte ingaggi e piazzare un calciatore ormai da tempo fuori dai piani tecnici. Seguiranno aggiornamenti.