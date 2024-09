Mercato, la Juve ha scelto il sostituto di Vlahovic: ecco il nome / News

La Juventus avrebbe mosso diverse pedine per capire il futuro di Vlahovic. Se non dovesse arrivare il rinnovo, ecco il nome numero uno

Il calciomercato della Juventus è sempre vivo. In questi giorni si sta parlando sempre in maniera più insistente di come potrebbe svilupparsi la questione legata a Dusan Vlahovic che ha il contratto in scadenza nel 2026 e che potrebbe far ritrovare la Juve nella posizione in cui s’è trovata con Chiesa. Spalle al muro. Una eventualità che Giuntoli vorrebbe evitare in ogni modo possibile, tanto che in queste ore stanno circolando diverse voci su quello che potrebbe avvenire, oppure no, su quel fronte. Tanto per iniziare: ci sono o no le possibilità di un rinnovo di contratto?

Vlahovic sul filo: la Juventus ci punta ma il rinnovo è ancora lontano

In questi giorni non mancano le indiscrezioni sulla questione e tutto lascia pensare che l’accordo non ci sia ancora, assolutamente. L’idea della Juventus l’abbiamo riportata tante volte: si vorrebbe abbassare lo stipendio di Dusan, spalmandolo però su più anni. Questo consentirebbe alla Juve di tenersi un grande bomber, per più anni, ammortizzandone meglio lo stipendio nel corso del tempo. Ma se l’accordo in tal senso non si dovesse trovare? Giuntoli, come noto, sta già cercando altri eventuali nomi che potrebbero fare al caso dei bianconeri. Ma uno nello specifico sarebbe adesso in pole.

Abbiamo spesso parlato di come Jonathan David piaccia ma le ultime notizie che abbiamo raccolto dicono invece che Victor Boniface, sia particolarmente apprezzato dalla Juve. Il Nigeriano classe 2000, gioca attualmente nel Bayer Leverkusen ed i suo costo è di circa 40 milioni di euro. La Juventus lo avrebbe messo all'interno della propria lista delle priorità, con un posizionamento anche abbastanza alto. Giocatore fisico e di prospettiva. Secondo molti, pronto ad esplodere definitivamente. Particolarmente adatto al calcio di movimento, avrebbe anche il gradimento di Thiago Motta. Insomma: qualcosa si sta muovendo.