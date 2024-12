Calciomercato Juve, Pedullà scatenato: "Giuntoli vuole..." / News

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulle prossime mosse della Juventus

La Juventus accende i motori del calciomercato: ecco le ultime novità

La Juventus sta lavorando per costruire qualcosa di grosso. Su questo non sembrano esserci troppi dubbi. Nello specifico, a quanto ci risulta, potrebbero esserci delle novità molto interessanti rispetto al calciomercato che potrebbe prendere piede già nel mese di gennaio quando Giuntoli avrebbe l’intenzione di operare in diverse direzioni. A fare il punto della situazione su tutto ci ha pensato l’esperto assoluto di mercato Alfredo Pedullà. Ecco cosa ha detto attraverso il suo sito web ufficiale:

“La Juve scarica due ingaggi importanti e si sente un po’ più libera per il mercato di gennaio. Danilo al Napoli (vedremo come sarà liberato) e Arthur nella Liga con il Betis che avanza sono due situazioni che aiutano a programmare meglio la prossima sessione. Danilo era ai titoli di coda con la Juve già una settimana fa, rapporto finito e nessun margine per ricucire, oggi sono arrivate altre conferme su una notizia retrodatata e che abbiamo anticipato. Esattamente come vi avevamo svelato l’irruzione per Hancko poi corroborata da dettagli che nulla tolgono (anzi aggiungono e confermano) alla primogenitura di una scelta fatta. Hancko per giugno, ma con la possibilità di provarci nelle prossime settimane. Nel frattempo un altro difensore tra i pochi nomi fatti, senza dimenticare la posizione di Fagioli (in uscita) e il desiderio di prendere un attaccante. In quest’ultimo caso i più monitorati sono Zirkzee e Kolo Muani con il contorno di Raspadori, ma prima la Juventus vorrà capire le evoluzioni sulle prime due punte, con l’ex Bologna che inevitabilmente è un pallino di Thiago Motta. Ma il mercato deve ancora iniziare, quindi…“. Detto questo, sempre parlando di mercato, attenzione ad una voce incredibile uscita pochissimi minuti fa sulla Juventus <<<