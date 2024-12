Scambio Juventus-Milan: ipotesi clamorosa di calciomercato

La Juventus e il Milan potrebbero ritrovarsi a fare uno scambio che avrebbe del clamoroso: ecco i dettagli

Il calciomercato della Juventus s’accende: le ultime sulla difesa

La Juventus ed il Milan potrebbero ritrovarsi a fare uno scambio di calciatori che avrebbe del clamoroso. Il presupposto è molto semplice: si parla di difensori. E secondo quanto viene rivelato dalla Gazzetta dello Sport, i due club potrebbero imbastire uno scambio di cartellini. Tomori alla Juventus, Danilo da Fonseca. E’ una voce, una indiscrezione che sta circolando insieme a mille altre e su cui vale la pena fare il punto della situazione. Per esempio: è una ipotesi verosimile? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Da quanto ci risulta, è assolutamente vero che alla Juventus piace Tomori. E’ un giocatore che Thiago Motta vorrebbe volentieri in bianconero. Ma allo stesso tempo, non crediamo che i rossoneri possano decidere di puntare su Danilo. A fare la differenza potrebbe essere la decisione di Fonseca. Il tecnico del Milan, infatti, potrebbe far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Con il suo sì all’affare, tutto potrebbe andare in porto. Di sicuro c’è che Skriniar per la Juventus è un nome abbandonato. Tomori, invece, no. E insieme a lui, arriverebbe comunque anche Antonio Silva. Dunque, attenzione al massimo. La Juventus si sta muovendo. E intanto Alfredo Pedullà ha lanciato la notizia bomba su Zirkzee <<<