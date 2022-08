Calciomercato Juventus / Pedullà su Kostic: “Accordo!”. Poi un’altra follia

Le notizie di calciomercato non mancano davvero mai in casa Juventus . I bianconeri sono sempre alla ricerca di nuovi acquisti con cui rinforzare la propria rosa. Allegri chiede nuovi rinforzi, soprattutto per il centrocampo e l'attacco. Tra i nomi più caldi delle ultime ore c'è sicuramente Filip Kostic , riguardo al quale Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti importanti.

Allegri vuole l'esterno serbo per completare la batteria di ali a sua disposizione. E anche Kostic spinge per approdare a Torino, la sua primissima scelta. Lo conferma sul proprio sito ufficiale anche il noto esperto di calciomercato Pedullà, che sottolinea come la trattativa sia entrata davvero nel vivo nelle ultime 48/72 ore. L'accelerata bianconera avrebbe anche portato al raggiungimento di un accordo di massima con Kostic sulla base di un contratto pluriennale da 3 milioni di euro a stagione. La Juventus ha voglia di chiudere sulla base di 12/13 milioni di euro più bonus: ora mancherebbe solo il via libera da parte dell'Eintracht Francoforte. Le sensazioni però sono molto positive. Ma la Juve non si ferma e, dopo Kpostic, starebbe pensando anche ad un'altra vera e propria follia di calciomercato <<<