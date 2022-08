Mercato Juve / Kostic ok, news improvvisa su Depay: Romano spiazza tutti

Filip Kostic è in arrivo, sarà lui il prossimo grande colpo di mercato della Juve. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma la trattativa non è più in discussione: dopo che i due club avranno limato le ultime situazioni ancora in ballo, Kostic sbarcherà a Torino. Nessun contrattempo, nessuna brutta sorpresa all'orizzonte. Almeno, non per Kostic.