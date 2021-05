Calciomercato Juventus – Grande vittoria e prima firma vicinissima!

La Juventus si porta a casa il derby d'Italia e mantiene vive le speranze Champions, in attesa che le altre pretendenti scendano in campo. La prova messa in mostra contro la squadra di Conte autorizza un cauto ottimismo. Mentre i ragazzi di Pirlo fanno del loro meglio per raggiungere l'obiettivo di fine stagione, Paratici lavora alacremente sul mercato. Questa estate ci sarà l'Europeo e sarà bene chiudere alcune trattative prima che cominci la rassegna continentale. Trattative che potrebbero complicarsi qualora ci si spingesse fino ad agosto. Ecco perché la dirigenza juventina sarebbe molto vicina a chiudere una prima importante operazione<<<