Calciomercato Juventus, notizia clamorosa: “CR7, a breve l’annuncio!”

Cuadrado e il Diavolo regalano alla Juventus l'occasione più unica che rara di potersi ancora qualificare per la prossima Champions. Il terzino colombiano ha steso la squadra di Conte con una doppietta. I rossoneri non sono riusciti ad andare oltre lo 0 a 0 casalingo con il Cagliari. Agguantare il quarto posto potrebbe rivelarsi vitale dal punto di vista economico e nell'ottica di trattenere tutti i campioni della rosa. Dalla Spagna, tuttavia, arriva una clamorosa indiscrezione su Cristiano Ronaldo che non lascerebbe spazio ad interpretazioni <<<