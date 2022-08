Calciomercato Juventus / Non solo Depay, altro colpo: “Accordo totale!”

Preso e ufficializzato Filip Kostic , la Juventus guarda ancora avanti per quanto riguarda il calciomercato . La Vecchia Signora non vuole accontentarsi di una campagna acquisti che, comunque, finora ha regalato più di una gioia. Secondo la Juve serve ancora qualcos'altro e forse in ogni reparto: un regista , un vice-Vlahovic e - perché no - anche un nuovo terzino sinistro alla luce dalla partenza di Pellegrini .

Per il reparto avanzato, il nome caldo è sempre quello di Memphis Depay. Fino a poche ore fa, la trattativa sembrava essere ben avviata. Adesso invece sarebbe entrata in una fase di stand-by a causa della pausa di riflessione chiesta dal giocatore. L'operazione rimane complicata, visto che Depay guadagna tanto e che - per approdare a Torino - dovrebbe comunque ottenere lo svincolo dal Barcellona. La Juve continua a tenere lui in cima alla sua lista di mercato, ma si sta anche guardando attorno nel caso in cui l'affare naufragasse. Non solo Depay, però. I bianconeri infatti starebbero lavorando in maniera molto concreta anche ad un altro grande colpo in entrata <<<