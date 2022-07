Calciomercato Juventus, ore folli: “De Ligt via, poi altri 5 colpi! Zaniolo e…”

Tutto passa da Matthijs de Ligt , il calciomercato della Juventus dipende dalla cessione del centrale olandese. La Vecchia Signora infatti incasserà una cifra molto importante e sgraverà il monte ingaggi dal contratto più pesante in assoluto dell'intera rosa bianconera. Un'operazione che, come abbiamo già sottolineato più volte, potrà spalancare le porte ad un mercato in entrata decisamente esplosivo.

L'addio di De Ligt , in poche parole, aprirà all'arrivo di altri grossi nomi dopo quelli di Angel Di Maria e Paul Pogba . Il Chelsea, dopo un pressing costante, sembra aver mollato la presa. In pole position è balzato quindi il Bayern Monaco, che stringe per portare de Ligt in baviera. Il noto esperto di calciomercato Paolo Paganini ha fatto il punto della situazione.

"Più di un anno fa, Raiola disse due cose: Paul Pogba tornerà alla Juventus e Matthijs de Ligt andrà via", esordisce Paganini. Che poi continua: "Pogba è tornato e de Ligt andrà via. Attenzione perché in netto vantaggio sull'olandese c'è il Bayern Monaco. Il club tedesco ha offerto 95 milioni di euro, ma la Juve per meno di 100 non lo lascia partire". Le distanze comunque sarebbero colmabili, anche perché le intenzioni di tutte le parti in causa è arrivare ad un accordo e chiudere positivamente l'affare. In questo senso, la prossima settimana si preannuncia decisiva. Detto questo però, l'esperto di mercato ha sganciato anche altre pesanti notizie: "Subito dopo la cessione di De Ligt, partiranno altre operazioni in entrata". Paganini ha poi fatto anche i nomi di chi potrebbe arrivare: ben altri 5 grossi colpi in canna <<<