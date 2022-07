Calciomercato Juventus, de Ligt-Zaniolo: grosse news. Sky: “C’è l’accordo”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus si starebbe avvicinando sensibilmente ad un altro grande colpo di calciomercato: Zaniolo

redazionejuvenews

La Juventus, dopo l'iniziale sprint sul calciomercato che ha portato alla chiusura di colpi eccellenti come quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria senza dimenticare il giovane Andrea Cambiaso, adesso sta lavorando su altri tavoli. Il più bollente e importante è senza dubbio quello relativo alla cessione di Matthis de Ligt al Bayern Monaco. Un passaggio fondamentale per l'attuale mercato bianconero. L'accordo tra la Juve e il club bavarese ancora non c'è, ma l'affare pare destinato ad andare a buon fine. Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'entourage di De Ligt ha comunicato alla Juventus che il giocatore ha già un accordo con il Bayern. I bianconeri vogliono almeno 80 milioni più bonus. Il Bayern Monaco, dal canto suo, vorrebbe chiudere in fretta e per questo starebbe preparando una nuova offerta per De Ligt.

La seconda grande trattativa in ballo invece è quella che riguarda Nicolò Zaniolo. Il giocatore è partito per il Portogallo con la Roma, ma ha già scelto la Juve da tempo. E la notizia più importante su questo fronte l'ha rilanciata in queste ultime ore Sky Sport.

Juve-Zaniolo, accordo raggiunto

Stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, la Juventus avrebbe raggiunto l'accordo con l'agente Vigorelli per il trasferimento di Zaniolo in bianconero, con la fumata bianca che ora si fa sempre più vicina. Certo, bisogna ancora trovare la quadra definitiva con la Roma, ma la strada adesso sembra essere molto più in discesa. Nelle scorse ore, Gianluca Di Marzio ha riferito che i giallorossi potrebbero aprire ad un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto sui 40 milioni, senza contropartite. Anche La Repubblica dà per caldissima la pista Zaniolo in ottica Juve: il trequartista classe '99 potrebbe sbarcare a Torino subito dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Due trattative bollenti che, come già vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, sono destinate ad andare in porto prima o poi. Intanto però, attenzione anche ad altre grosse news per il calciomercato della Juventus in entrata. Agnelli pronto a scatenarsi: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<