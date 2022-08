Calciomercato Juventus | Agnelli affamato: non solo Kostic! News pesanti

La Juventus sembra aver iniziato ad accelerare in maniera importante per quanto riguarda il mercato. Le mosse che la società sta attuando sono di quelle pesanti, di quelle che si fanno sentire. C'era un assoluto bisogno di una rivoluzione che Allegri ha iniziato la scorsa stagione e che - lo sappiamo per certo - non è ancora terminata.

Ve lo abbiamo raccontato in questi giorni, la dimostrazione ve la stiamo dando in queste ore: Agnelli non si ferma più. Fatto un tentativo per Mertens - che andrà al Galatasaray - delle sorprese potrebbero arrivare da qui alla fine del calciomercato. E non riguarderanno solo Kostic su cui, pure, arrivano news interessanti <<<