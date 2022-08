Calciomercato Juventus / Kostic, Depay e non solo: una formazione stellare

La Juventus , dopo essersi già assicurata ad inizio calciomercato giocatori del calibro di Paul Pogba , Angel Di Maria e poi anche Gleison Bremer , ora sta tornando a spingere forte sull'acceleratore. Il club bianconero, come vi avevamo preannunciato già mesi fa, ha intenzione di mettere in piedi una squadra davvero molto importante, di qualità ma anche di esperienza. Una formazione capace di competere sin da subito ad altissimi livelli e per i massimi obiettivi possibili.

E allora, dopo i primi botti di mercato, ora la Juve continua la sua opera di rafforzamento. In arrivo c'è Filip Kostic, esterno sinistro di grandi doti atletiche e tecniche, ma anche di esperienza. Utile per le rotazioni sulle fasce e per permettere a Federico Chiesa di recuperare con calma dall'infortunio. Occhio poi a Memphis Depay, gran giocatore che la Juventus segue da anni. L'olandese sarebbe l'alternativa a Morata, visto che può giocare praticamente in ogni ruolo dell'attacco: esterno offensivo, seconda punta o centravanti. E' un nome molto caldo. E poi occhio alle novità anche per la difesa e il centrocampo, altri due reparti che potrebbero accogliere alcuni volti nuovi per completare quella che sarebbe una formazione davvero stellare. Una formazione che, tra obiettivi concreti e sogni di calciomercato, noi vi proponiamo qui di seguito ruolo per ruolo <<<