Juventus, Koopmeiners non basta! Giuntoli vicinissimo a… / Calciomercato

Un altro colpo in casa Juventus sembra avvicinarsi in questa sessione di calciomercato che vede i bianconeri scatenati

Calciomercato in fiamme: la Juventus è scatenata. Lo abbiamo detto tante volte in questo periodo e la ragione è molto semplice. C’è la volontà assoluta di lottare per lo scudetto sin da subito, senza lasciare spazio alla concorrenza. Senza paura: la Juve è la Juve. Lo sa bene anche Giuntoli che infatti ha già piazzato due grossi colpi e mentre prova a lavorare anche sulle uscite, tenta di capire come muoversi rispetto agli altri colpi in entrata. Uno di questi è sicuramente rappresentato da Koopmeiners. L’Atalanta tiene duro ma da indiscrezioni esclusive che abbiamo raccolto in questi giorni, non dovrebbe farlo a lungo. Molto presto la Juventus avrà la liquidità per tentare un assalto che possa davvero convincere tutti visto che lo stesso calciatore starebbe spingendo per il trasferimento. Ma Giuntoli, non si fermerà qui.

Il calciomercato della Juventus si muove

Secondo quanto viene riportato in queste ore dai nostri esperti di calciomercato, la Juventus sarebbe davvero vicina a chiudere per il difensore classe 1999 Jean Clair Todibo. Stando a quanto abbiamo raccolto, infatti, ci sarebbe la possibilità di chiudere molto presto per una somma vicina ai 35 milioni di euro, pagabili con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, o anche diritto. Al momento questo è un aspetto su cui bisognerà ancora lavorare. Ma di fatto, il calciatore avrebbe già l’accordo con la Juve sulla base di un contratto di 5 anni a quasi 2,5 milioni di euro a stagione. Non male, no? Giuntoli non si ferma, però. In mente, ha anche qualcos’altro di molto grosso <<<