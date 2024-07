Mercato Juventus | Ecco chi arriva se partono Chiesa e Soulé

Tra le varie indiscrezioni riguardanti il mercato della Juventus ce ne sono alcune particolarmente calde rispetto all'attacco

La Juventus lavora in sede di calciomercato cercando di capire come operare al meglio. Si tratta su tutti i fronti: in special modo, ora come ora, Giuntoli sarebbe concentrato per quel che concerne il discorso legato alle cessioni di vari calciatori. Due su tutti: Chiesa e Soulé. Si tratta di due nomi su cui andranno aperti dei ragionamenti molto chiari ma che da quanto sappiamo, ad oggi, tendono a farci pensare che non facciano più parte del progetto bianconero. La volontà di tutti, infatti, sarebbe quella di arrivare ad una cessione. Ed è qui, che potrebbero esserci delle serie novità.

Chiesa e Soulé pronti a dire addio: chi prende la Juventus al suo posto?

Si sta valutando – come detto – l’opportunità di arrivare a cedere entrambi per fare spazio ad altri colpi che possano essere sicuramente più congeniali al gioco di Thiago Motta. Lo stesso tecnico avrebbe infatti dato il suo benestare alla partenza di entrambi i nomi sopra-citati. Ma chi prendere al loro posto? La Juve, avrebbe una lista con dei nomi molto chiari scritti sopra.

Galeno, Pepé e Conceicao ad Adeyemi e Sancho. Eccoli i nomi che verrebbero valutati dalla Juventus nel caso in cui si dovesse arrivare all’addio di Chiesa e Soulé. Arriverebbero almeno 2 di questi 5 nomi che da quanto ci risulta, sono attualmente presenti sull’agenda di mercato dei bianconeri. Ragione per cui da qui al prossimo futuro, sono attese novità niente male sul fronte attacco. Giuntoli non si farà trovare impreparato. Ma prima, come detto, bisogna vendere. Ed è per questo che tutti gli addetti ai lavori attendono aggiornamenti importanti nel breve termine. Staremo a vedere. E proprio su uno di questi 3 nomi è arrivata una novità importante: “Vuole la Juve” <<<