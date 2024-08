Mercato Juve | Koopmeiners? Non solo! Colpo di scena: “Salta tutto”

La Juventus sta lavorando da giorni per cercare di capire dove andare a mettere le mani in sede di calciomercato. La sessione è ancora lunga, ci sono molte cose da portare a termine e Giuntoli – da giorni – sta provando a pianificare al meglio le prossime mosse che come spesso abbiamo detto, non saranno solamente in entrata. C’è da fare anche sulle uscite con diversi calciatori che potrebbero aiutare i bianconeri a fare cassa, risparmiando diversi soldi per quanto riguarda gli stipendi. Ma tornando alle entrate – ai possibili colpi – ci sarà da tenere gli occhi bene aperti.

Calciomercato Juve: le ultime da Koopmeiners… a un colpo di scena

Koopmeiners – lo sanno anche i sassi – è ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Alla fine, il passo verso i bianconeri è stato fatto molto nettamente. Con Gasperini che ha svelato che la decisione del giocatore è oramai irremovibile. Ecco la ragione per cui da qui a breve potrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio del calciatore della Dea in bianconero. Eppure, le novità, non finiranno qui. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando da qualche giorno, infatti, Giuntoli avrebbe in mente qualcos’altro di davvero clamoroso: ecco cosa hanno detto su Sky Sport <<<