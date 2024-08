Dopo Kalulu, la Juve valuta un altro colpo: tifosi senza parole! / Mercato

Kalulu è uno dei giocatori che la Juventus si appresta a comprare. Ma non è l'unico. Sulla lista di mercato c'è altro

Calciomercato Juve: non solo Kalulu. Facciamo il punto della situazione

La Juventus ha spiazzato tutti, o quasi. Il calciomercato è andato in una direzione ben precisa e adesso non c’è più tempo. Todibo è saltato e per la difesa, Kalulu è stata la risposta più rapida e potenzialmente più utile da portare a casa. Ma Giuntoli deve correre ed ha anche altre situazioni da sistemare in tempi relativmente brevi. Ecco la ragione per cui in queste ore stanno circolando anche altre indiscrezioni riguardanti ciò che potrebbe succedere a breve. E su questo, possiamo dire che le notizie che circolano non sono tutte positive. Anzi.

Stando alle ultimissime news che abbiamo raccolto in relazione al calciomercato della Juventus, possiamo dire che il rischio che l’operazione legata a Nico Gonzalez salti, ci sono. C’è tutto un blocco dettato dal fatto che Gudmundsson alla Viola potrebbe saltare e che dunque, anche il passaggio di Nico alla Juve possa essere messo in discussione. Da qui, l’idea che lascia senza parole i tifosi: quella legata a Laurentié. Si sta aprendo un grosso dibattito intorno alla discussione: è un giocatore da Juve? Molti tifosi – noi compresi – crediamo di no. Ma Giuntoli (che evidentemente la pensa al contrario) sembra deciso a capire la fattibilità di un’operazione che comunque costerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Mancano pochi giorni all’inizio del campionato: adesso non si può davvero sbagliare. E adesso grande attenzion perché Giuntoli è scatenato: altro colpo vicinissimo alla Juventus! <<<