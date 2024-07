Calciomercato Juventus / Formazione pazzesca nel 2025: eccola!

La Juventus è al lavoro per costruire una formazione che possa dare a Thiago Motta tutti gli strumenti necessari per tornare a vincere. E per farlo subito, immediatamente. Non ci sarà il tempo di ragionare troppo ed è per questo motivo che Giuntoli vuole chiarire il prima possibile anche tutte le questioni che sono in sospeso attualmente. Come – ad esempio – il rinnovo legato a Rabiot. Il giocatore Francese – secondo quanto appreso dalla nostra redazione – farà sapere del suo futuro al club bianconero solo al termine dell’Europeo ed è per questo che la Juve – che non potrà attendere all’infinito – si sta già cautelando in diversi modi, avanzando con operazioni che erano state messe in “pausa”.

Juventus, dal calciomercato arriva una super-formazione

In questo senso, quello che faremo nella giornata di oggi con la nostra redazione, è offrirvi la possibilità di capire come potrebbe essere la formazione “dei sogni”, quella ideale, che Giuntoli vorrebbe provare a costruire in vista della prossima stagione. All’interno troverete dunque tutti i nomi su cui si sta lavorando e che potrebbero essere al centro del progetto bianconero almeno in quelli che sono i “sogni” di Giuntoli. Dalla porta all’attacco, iniziamo subito a vedere come potrebbe essere questa formazione fantastica <<<