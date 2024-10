Juventus, notizia bomba: "In attacco Giuntoli vuole..." / News

La Juventus lavora sulle prossime mosse del club per costruire il futuro che però, prima della prossima estate, vedrà un gennaio bollente

Calciomercato Juventus, non solo Pogba!

I colpi di scena sembrano oramai essere all’ordine del giorno in casa Juventus. C’è la questione legata a Pogba che tiene banco ma che allo stesso tempo non occupa tutto lo spazio necessario per far sì che i riflettori non siano accesi anche su altre questioni. In questo senso, un altro grande argomento riguarda sicuramente il comparto offensivo dove Vlahovic potrebbe essere il nome corretto su cui individuare le prossime mosse in casa Juve. Rinnoverà oppure no? Il tema è ancora aperto e la risposta, sarà difficile da avere chiara prima di qualche tempo. Giuntoli corre, vuole trovare delle risposte e le richiede al bomber Serbo. Nel frattempo, però, lavora anche su altri fronti e altre piste.

Jonathan David è il colpo prescelto dalla Juventus. Il fenomeno del Lille ha gli occhi addosso di mezza Europa ma nonostante questo l’idea che si debba ancora aspettare (la prossima estate) per prenderlo eventualmente a zero euro sta facendo fare dei seri ragionamenti alla dirigenza bianconera che – come detto – valuta un colpo a sorpresa. Sì, perché stando alle ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto, la Juventus vorrebbe tentare l’assalto per arrivare a prendere Jovic. Un giocatore che avrebbe il ruolo di vice-Vlahovic e che potrebbe essere il nome corretto per gennaio. Al Milan è chiuso e non sembra possibile un suo re-inserimento. Ragione per cui, come detto, Giuntoli ci starebbe facendo un pensierino. Occhi aperti, quindi. Le possibilità di vederlo alla Juventus si fanno sempre più alte. Ma le news non finiscono qua: Giuntoli starebbe infatti lavorando a qualcosa di clamoroso rispetto alla prossima stagione <<<