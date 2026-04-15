Juventus, per la fascia sinistra dipende dal futuro di Cambiaso

La rivoluzione sulle fasce partirà dalla sinistra, in cui i nomi per sostituire l'eventuale partenza di Cambiaso sono stati già individuati.

La fascia sinistra al centro della rivoluzione bianconera

La Juventus ha acceso la freccia a sinistra e guarda già alla prossima estate. L’idea è chiara: rendere la corsia mancina più dinamica, più offensiva e più aderente alle richieste tattiche di Luciano Spalletti. L’obiettivo è quello di avere calciatori capaci di incidere in zona offensiva, creare superiorità numerica e garantire continuità di spinta per novanta minuti. È un concetto che negli ultimi mesi è diventato centrale nel gioco bianconero, soprattutto nel sistema con i quinti di centrocampo, dove l’interpretazione del ruolo diventa determinante. In quest’ottica, la dirigenza sta ragionando su una vera e propria rivoluzione che, però, è legata a doppio filo al futuro di uno dei titolari attuali. Non si tratta di un semplice ritocco, ma di una riflessione strutturale su come dovrà essere interpretata quella posizione nella Juventus del prossimo anno, con profili che uniscano corsa, qualità tecnica e capacità di incidere negli ultimi trenta metri.

Bernasconi il profilo ideale, ma dipende da Cambiaso

Il nome che nelle ultime settimane ha preso quota è quello di Lorenzo Bernasconi, oggi in forza all’Atalanta. Mancino naturale, duttile, capace di giocare sia da terzino puro sia da quinto di centrocampo, Bernasconi rappresenta il prototipo dell’esterno moderno che piace a Spalletti. La sua valutazione è cresciuta rapidamente fino a sfiorare i 20 milioni di euro grazie a prestazioni convincenti, compresa quella offerta proprio contro la Juventus nell’ultimo scontro diretto. Giovane ma già pronto, abbina corsa e personalità, qualità che lo rendono un profilo molto appetibile per il progetto bianconero.

Tuttavia, ogni discorso è inevitabilmente legato al futuro di Andrea Cambiaso. Il laterale ex Genoa è finito nel mirino di diversi club tra Premier League, Liga e anche del Milan. La Juventus lo valuta intorno ai 40 milioni di euro: una cifra che, se incassata, permetterebbe di finanziare in larga parte il restyling della corsia mancina.

Spinazzola, l’alternativa d’esperienza

Parallelamente al profilo giovane, la Juventus sta valutando anche un’opzione di esperienza a costo contenuto. Il nome è quello di Leonardo Spinazzola, in uscita dal Napoli e dunque disponibile a parametro zero. Per caratteristiche, Spinazzola rappresenterebbe un innesto immediatamente pronto, con personalità, conoscenza dell’ambiente bianconero e capacità di interpretare il ruolo sia da terzino sia da quinto. Non sarebbe un acquisto di prospettiva, ma una soluzione funzionale per dare equilibrio al reparto e accompagnare eventualmente la crescita di un profilo più giovane come Bernasconi. La linea tracciata dalla dirigenza è chiara: pochi innesti, mirati, ma in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. La fascia sinistra è uno dei cantieri aperti e dalle decisioni su Cambiaso dipenderà una parte significativa del futuro tecnico della Juventus.