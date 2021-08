Mercato Juve / Avete sentito Di Marzio? “Su Dybala vi dico che…”

Il momento in casa Juve? Se si parla di mercato, possiamo sicuramente definirlo complicato. Difficile. Il motivo è semplice e vale per tutti i club del mondo, PSG a parte. Ci sono diverse situazioni che vanno risolte e che bloccano tutto il resto. Basti vedere quello che sta accadendo con Locatelli: 1-2 anni fa, la Juve lo avrebbe preso nell'arco di un week-end. A questo proposito, attenzione: dopo ferragosto potrebbe finalmente sbloccarsi tutto. E su Dybala? Su Juvenews.eu vi abbiamo tenuti aggiornati, minuto dopo minuto. Anche se in realtà non ci sono praticamente mai state grandissime novità, oltre a qualche incontro che però come avete visto, non ha portato a nessuna fumata bianca. Ebbene, proprio in queste ore sono arrivati nuovi aggiornamenti relativi alla Joya riportati in esclusiva da Gianluca Di Marzio su SkySport <<<