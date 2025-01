Calciomercato Juventus | Novità pesantissima su Vlahovic

Aggiornamenti molto interessanti riguardanti Vlahovic e quello che potrebbe succedere in casa Juventus rispetto al calciomercato

Noi lo ripetiamo da settimane e le informazioni che ci arrivano sembrano andare tutte nella stessa direzione: la Juventus e Dusan Vlahovic sono ad un bivio. Che potrebbe mettere seriamente in discussione quello che è il futuro dell’attaccante bianconero a Torino. Non è una novità, anzi. A dire il vero, in questi giorni non si fa altro che parlare di ciò che potrebbe avvenire nell’arco del breve periodo senza perdere di vista il futuro. Secondo noi, infatti, l’addio di Vlahovic è qualcosa di abbastanza scontato. Visto che l’accordo per il rinnovo non c’è in alcun modo. A fare il punto della situazione ci ha pensato Sportmediaset. Ecco cosa hanno appena detto:

Secondo quanto riportato da Sportmediaset le parti sono ancora nettamente distanti da un’intesa. La dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, sarebbe intenzionata a legare il prolungamento a una riduzione dell’ingaggio, una prospettiva che non avrebbe trovato il favore del giocatore. Ma non è mica finita qui.

A complicare ulteriormente la situazione è il rapporto sempre più freddo tra il club e lo stesso Dusan. Va poi aggiunto, a tutto questo, come Sportmediaset sottolinei inoltre come anche Thiago Motta non vedrebbe la permanenza di Vlahovic come imprescindibile. Lo scenario più probabile, quindi, è una separazione tra le parti. Sebbene un addio già a gennaio non sia escluso, la cessione a giugno appare più verosimile, dando alla Juventus il tempo necessario per muoversi sul mercato e individuare un sostituto adeguato. Una necessità che, secondo gli addetti ai lavori, si fa sempre più stringente. In tutto questo, ci sono aggiornamenti importanti anche rispetto alla possibilità di un altro addio <<<