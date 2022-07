Calciomercato Juventus / Non è finita: dopo Bremer, pronti altri due colpi

1 di 2

Calciomercato Juventus, altri colpi dopo Bremer.

In pochi giorni, la Juventus è riuscita a fare un vero e proprio capolavoro di calciomercato. Venduto de Ligt, i bianconeri si sono tuffati a capofitto su Gleison Bremer, per il quale Beppe Marotta ha lavorato per mesi interi. La Juve però è riuscita nell'impresa di operare il sorpasso all'ultima curva nei confronti del club nerazzurro, trovando in brevissimo tempo l'accordo con il Torino e con Bremer stesso.

In poche parole, in qualche giorno la Vecchia Signora ha incassato una somma importante per de Ligt e lo ha sostituito nel giro di qualche giorno. Bremer dunque va ad aggiungersi ad altri due grandissimi colpi come quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria. E non è finita qua.

Dopo Bremer, la Juve va avanti

Il club bianconero vuole sistemare ancora la propria rosa con nuovi acquisti. In particolare, adesso si parla di due colpi che la Juventus starebbe già progettando. Ma andiamo con ordine. Il primo è un attaccante e il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, secondo Il Messaggero, sarebbe sempre quello di Alvaro Morata. Sia esterno offensivo che all'occorrenza vice-Vlahovic, lo spagnolo sarebbe perfetto per le necessità della Juve. Conosce alla perfezione l'ambiente, con il quale ha un fortissimo legame. Ma in lizza ci sarebbe sempre anche Nicolò Zaniolo. Per Tuttosport, il trequartista giallorosso rimane un obiettivo di calciomercato prioritario per la Juventus, che non ha ancora perso le speranze di mettere la mani sula classe '99. Morata o Zaniolo, la Juve sfoglia la margherita. Come detto però, i bianconeri starebbero lavorando anche ad un secondo grande colpo <<<