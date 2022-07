Mercato Juve, Bremer c’è: ora Morata. Ma Sky rilancia: “Occhio anche a…”

Preso Bremer, ora il mercato della Juve si sta focalizzando soprattutto sull'attacco: Morata è il preferito, ma occhio anche ad altri 2 nomi

redazionejuvenews

L'uscita di Matthijs de Ligt sta dando la spinta al mercato della Juve. I bianconeri si stanno muovendo in più direzioni, ma su una pista sono già arrivati fino in fondo tagliando il traguardo per primi: Gleison Bremer. Il brasiliano è già da qualche ora un nuovo giocatore della Juventus. Un colpo che ha riscosso consensi tra tifosi e addetti ai lavori, ma la Signora ha ancora altri assi nella manica da calare. E, dopo Bremer, si prepara ad affondare per altri grossi obiettivi di mercato.

Vi abbiamo parlato di Leandro Paredes per il centrocampo. Nome caldo, ma per il quale bisognerebbe prima fare spazio in rosa cedendo qualche esubero in quel reparto. La priorità del momento invece pare essere specialmente l'attacco. Allegri vorrebbe almeno un'altra nuova bocca da fuoco là davanti oltre ad Angel Di Maria. E il suo preferito è sempre Alvaro Morata, come confermato anche da Sky Sport. Conosce benissimo l'ambiente, può giocare largo a sinistra o come punta centrale ed è un giocatore già pronto: questi i motivi per i quali Morata sarebbe il primo nome sulla lista di Allegri. Ma Sky ha fatto anche altri due nomi come alternative allo spagnolo.

Juve, le alternative di mercato a Morata

Ecco quanto riferito da Sky: "Sullo sfondo rimangono in piedi anche i nomi di Nicolò Zaniolo e di Domenico Berardi, sono giocatori graditi alla Juve e su cui la dirigenza bianconera ha ragionato tanto in queste settimane". Poi ci si sofferma in particolare su Zaniolo: "La Roma non ha ricevuto offerte concrete, la richiesta è sui 45/50 milioni senza contropartite. Questo però non vuol dire che la Roma non possa aprire anche ad un prestito con obbligo di riscatto e un pagamento dilazionato negli anni. La Juventus ha parlato con gli agenti di Zaniolo. L'idea rimane in piedi, anche perché i bianconeri hanno ancora qualcosa da parte per completare il loro calciomercato e un investimento verrà fatto in attacco". In tutto questo, grandissima attenzione. Bremer e non solo: Allegri sogna questa formazione per la prossima stagione! <<<