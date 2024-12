Calciomercato Juventus, bomba Di Marzio: “Addio vicinissimo”

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla Juventus e su quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato

Calciomercato Juve, ecco chi è vicino all’addio!

La Juventus deve capire da dove iniziare a lavorare in sede di calciomercato. Tutto lascia pensare che le prossime indiscrezioni faranno rumore. E lo diciamo nella misura in cui in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere a partire da gennaio. Quando il calciomercato invernale aprirà ufficialmente i battenti. Ecco, una delle cose da capire il prima possibile riguarda senza dubbio chi farà parte – e chi no – del progetto bianconero. Tra le varie questioni c’è sicuramente quella legata alla volontà di rinnovare parecchio il comparto difensivo. Ed è lì che ci aspettiamo le sorprese più grosse. Di Marzio in questo senso ha fatto il punto della situazione.

“Danilo è sempre più vicino all’addio alla Juventus: il Napoli si avvicina. Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli è pronto a potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte, specialmente in difesa. L’obiettivo dell’allenatore italiano e del direttore sportivo Manna resta Danilo, che ha già dato l’ok al trasferimento. Il difensore brasiliano ha infatti capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta e vuole per questo liberarsi gratis. Questo non da oggi ma da tempo, con solamente la situazione infortuni che ha favorito il suo ritorno tra gli undici titolari nelle ultime gare. Il suo contratto con i bianconeri scadrà infatti a giugno 2025. Il Napoli e Antonio Conte lo aspettano. Come già ampiamente raccontato, Danilo è il prescelto di Antonio Conte, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare la linea difensiva. E proprio il brasiliano, grazie alla sua adattabilità in tutti i ruoli della difesa, è da tempo nel mirino del Napoli. A facilitare la trattativa, poi, anche l’ingaggio abbordabile dell’attuale numero 6 bianconero. Considerando anche l’infortunio di Buongiorno, dunque le premesse per il passaggio al Napoli sembrerebbero esserci tutte”. Insomma, l’addio di Danilo sarebbe praticamente ad un passo. Allo stesso tempo, la Juve sarebbe vicinissima ad un colpo a sorpresa! Ecco di chi stiamo parlando <<<